螞蟻（6688）公布，因H股暫緩上市，宣布退回香港公開發售的申請股款。

根據安排，香港公開發售的申請股款（連同 1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費）將不計利息分兩批退回。

第一批退回將於11月4日發送，公司指就全部或部分不獲接納申請（根據公司已經進行的初步抽籤和分配確定）發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款；而第二批將於6日就全部申請（只限於第一批退回項下尚未退回部分）發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款。

對於透過白表 eIPO 服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款賬戶。對於透過白表 eIPO 服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款將於以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其白表 eIPO 申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款（不計利息）預期將存入申請人指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等應獲支付的退款金額（如申請人透過向香港結算發出電子認購指示提出申請）。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢應獲支付的退款金額。緊隨將退款存入彼等銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出存入彼等各自的指定銀行賬戶的退款金額。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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