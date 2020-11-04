【17:32更新】

美國大選點票持續，仍未分勝負，根據The Associated Press資料，拜登獲238張選舉人票，而特朗普則為213張。美股期貨轉升，歐股普遍向上。

道期現升或1點，報27377點；標期現升0.75%或25.25點，報3386.75點；納期現升2.53%或285.5點，報11551.25點。

英國富時100指數現升0.05%或3.32點，報5790.09點；法國CAC40指數現升0.23%或11.21點，報4816.82點；德國DAX指數現跌0.36%或44.72點，報12044.26點；歐洲STOXX 600指數現升0.07%或0.27點，報356.28點。

紐油現升1.88%或0.71美元，報38.37美元；布油現升1.68%或0.67美元，報40.38美元。

金價現跌0.43%或8.29美元，報1900.88美元。

美國10年期債息現跌6.96%或0.06厘，報0.8367厘。

離岸人民幣現貶值0.62%或0.04，報6.7247。

每美元兌日圓現升值0.65%或0.69，報105.18。

美元指數現升0.61%或0.57點，報94.129點。【17:32更新段完】

【15:39更新】特朗普稱取勝 尋求法院停點票 道期跌幅加大

特朗普表示已勝選(編按：未勝選)，並擬尋求最高法院停止點票，刺激道指跌幅加大，納指升幅收窄。

特朗普表示，已經贏得大選，現在的目標是保證國家的廉正，將會到最高法院，尋求停止點票，因為這次選舉充滿了欺詐。

道期現跌0.63%或173點，報27203點；高位曾升299點，低位曾跌405點；標期現升0.03%或1.25點，報3362.75點；高位曾升70.75點，低位曾跌33點；納期現升1.93%或218點，報11483.75點；高位曾升502.75點，低位曾跌35.5點。

紐油現升0.87%或0.33美元，報37.99美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升0.93%或0.36美元，報40.08美元；高位曾升1.09美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌0.7%或13.5美元，報1895.67美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌26.04美元。

美國10年期債息現跌13.12%或0.11厘，報0.7813厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.13厘。

在岸人民幣現貶值0.55%或0.03，報6.7147；離岸人民幣現貶值0.64%或0.04，報6.7264。

每美元兌日圓現升值0.42%或0.45，報104.94；高位曾升值0.85，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.53%或0.5點，報94.056點；高位曾升0.74點，低位曾跌0.16點。

【15:39更新段完】

【15:23更新】特朗普講話前 美期個別發展 道期跌

民主黨掌控參議院的概率下降，共和黨保住多個席位。特朗普講話前，美期個別發展，道期跌，其餘向上。

道期現跌0.14%或39點，報27337點；高位曾升299點，低位曾跌405點；標期現升0.39%或13.25點，報3374.75點；高位曾升70.75點，低位曾跌33點；納期現升2.13%或240.25點，報11506點；高位曾升502.75點，低位曾跌35.5點。

紐油現升1.24%或0.47美元，報38.13美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升1.25%或0.5美元，報40.21美元；高位曾升1.09美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌0.67%或12.97美元，報1896.2美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌26.04美元。

美國10年期債息現跌12.74%或0.11厘，報0.7847厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.11厘。

在岸人民幣現貶值0.4%或0.02，報6.7051；離岸人民幣現貶值0.49%或0.03，報6.7161。

每美元兌日圓現升值0.42%或0.45，報104.94；高位曾升值0.85，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.49%或0.46點，報94.019點；高位曾升0.74點，低位曾跌0.16點。【15:23更新段完】

【13:39更新】特朗普贏兩關鍵州 美股升幅收窄

特朗普贏得關鍵戰場州佛羅里達州、愛荷華州。特朗普獲得211張選舉人票，而拜登獲得234票。

道期現升0.4%或112點，報27488點；高位曾升299點，低位曾跌405點；標期現升1.04%或35.25點，報3396.75點；高位曾升70.75點，低位曾跌33點；納期現升2.68%或302點，報11567.75點；高位曾升502.75點，低位曾跌35.5點。

紐油現升2.54%或0.96美元，報38.62美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升2.44%或0.96美元，報40.68美元；高位曾升0.99美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌0.42%或8.14美元，報1901.03美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌26.04美元。

美國10年期債息現跌8.64%或0.07厘，報0.8216厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.1厘。

在岸人民幣現貶值0.24%或0.01，報6.694；離岸人民幣現貶值0.16%或0.01，報6.6937。

每美元兌日圓現升值0.37%或0.39，報104.88；高位曾升值0.85，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.29%或0.27點，報93.826點；高位曾升0.74點，低位曾跌0.16點。【13:39更新段完】

【12:30更新】拜登贏加州領先特朗普 美期續升 人幣續貶

拜登贏加州在內的西岸州分，獲得共209張選舉人票，特朗普獲120票。美期繼續升，人民幣續貶值。

道期現升0.89%或245點，報27621點；高位曾升299點，低位曾跌405點；標期現升1.69%或57點，報3418.5點；高位曾升70.75點，低位曾跌33點；納期現升3.34%或376.5點，報11642.25點；高位曾升502.75點，低位曾跌35.5點。

紐油現升2.65%或1美元，報38.66美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升2.46%或0.97美元，報40.69美元；高位曾升0.99美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌0.68%或13.14美元，報1896.03美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌26.04美元。

美國10年期債息現跌7.89%或0.07厘，報0.8283厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.1厘。

在岸人民幣現貶值0.59%或0.04，報6.7178；高位曾貶值0.07，低位曾貶值0.02；離岸人民幣現貶值0.65%或0.04，報6.7269；高位曾貶值0.09，低位曾貶值0.03。

每美元兌日圓現升值0.55%或0.58，報105.07；高位曾升值0.85，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.43%或0.41點，報93.964點；高位曾升0.74點，低位曾跌0.16點。【12:30更新段完】

【11:30更新】

根據初部結果，拜登將會獲得131個選舉人票，特朗普會獲得98個。特朗普陣營認為對其連任至關重要的佛羅里達州依然不明朗。特朗普在這個州微弱領先。

納期較早前因合約在一個小時內一度上漲3.5％，觸發了暫停交易兩分鐘規定。若升7%，將會停市。

道期現升0.77%或211點，報27587點；高位曾升299點，低位曾跌405點；標期現升1.75%或59點，報3420.5點；高位曾升70.75點，低位曾跌33點；納期現升3.78%或426.5點，報11692.25點；高位曾升502.75點，低位曾跌35.5點。

紐油現升2.65%或1美元，報38.66美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升2.31%或0.92美元，報40.63美元；高位曾升0.99美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌0.74%或14.15美元，報1895.02美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌26.04美元。

美國10年期債息現跌6.77%或0.06厘，報0.8384厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.1厘。

在岸人民幣現貶值0.54%或0.03，報6.7145；離岸人民幣現貶值0.61%或0.04，報6.7242。

每美元兌日圓現升值0.55%或0.58，報105.07；高位曾升值0.85，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.51%或0.48點，報94.035點；高位曾升0.74點，低位曾跌0.16點。【11:30更新段完】

【11:14更新】

特朗普在部分關鍵州分稍為領先拜登，同時，英國的博彩公司亦將特朗普勝出的機率提高至75%，納期升3.9%，暫停交易兩分鐘。

道期現升1點，報27377點；高位曾升299點，低位曾跌405點；標期現升0.75%或25.25點，報3386.75點；高位曾升35.5點，低位曾跌33點；納期現升2.53%或285.5點，報11551.25點；高位曾升293.5點，低位曾跌35.5點。

紐油現升1.88%或0.71美元，報38.37美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升1.68%或0.67美元，報40.38美元；高位曾升0.77美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌0.43%或8.29美元，報1900.88美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌26.04美元。

美國10年期債息現跌6.96%或0.06厘，報0.8367厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.1厘。

在岸人民幣現貶值0.69%或0.04，報6.7246；離岸人民幣現貶值0.62%或0.04，報6.7247；。

每美元兌日圓現升值0.65%或0.69，報105.18；高位曾升值0.85，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.61%或0.57點，報94.129點；高位曾升0.74點，低位曾跌0.16點。

【10:55更新】

離岸人民幣現貶值0.77%或0.05，報6.7352；曾貶值最多1.37%，是2019年8月5日後最大貶值幅度，目前曾貶值至6.7745元，是2020年10月2日6.7781元後最弱。【10:55更新段完】

【10:42更新】

美國大選陸續公布初部結果，拜登將會獲得131個選舉人票，特朗普會獲得92個，道期跌0.7%。

道期現跌0.73%或201點，報27175點；高位曾升299點，低位曾跌248點；標期現跌0.46%或15.5點，報3346點；高位曾升35.5點，低位曾跌25.25點；納期現升0.65%或74.25點，報11340點；高位曾升158.75點，低位曾跌35.5點。

紐油現升1.16%或0.44美元，報38.1美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升1%或0.39美元，報40.11美元；高位曾升0.77美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌1.06%或20.37美元，報1888.8美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌25.72美元。

美國10年期債息現跌11.07%或0.09厘，報0.7997厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.1厘。

在岸人民幣現貶值0.68%或0.04，報6.7236；離岸人民幣現貶值0.77%或0.05，報6.7352。

每美元兌日圓現升值0.58%或0.61，報105.1；高位曾升值0.62，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.45%或0.42點，報93.981點；高位曾升0.46點，低位曾跌0.16點。【10:42更新段完】

【09:59更新】美國大選陸續公布初布結果，最新的初步結果意味著拜登以88-66在選舉人團票上領先。美股期貨下跌，美元反彈。

特朗普贏得俄克拉荷馬州、密蘇里州、密西西比州、田納西州、阿拉巴馬州、南卡羅來納州、西弗吉尼亞州、肯塔基州和印第安納州。

拜登拿下特拉華州、馬薩諸塞州、哥倫比亞特區、伊利諾伊州、羅德島州、馬裡蘭州、新澤西州、康涅狄格州、佛蒙特州和弗吉尼亞州。

道期現跌0.35%或97點，報27279點；高位曾升299點，低位曾跌235點；標期現跌0.17%或6點，報3355.5點；高位曾升35.5點，低位曾跌25.25點；納期現升0.54%或61.25點，報11327點；高位曾升80.5點，低位曾跌35.5點。

紐油現升1.4%或0.53美元，報38.19美元；高位曾升1.26美元，低位曾升0.16美元；布油現升1.15%或0.46美元，報40.17美元；高位曾升0.53美元，低位曾升0.14美元。

金價現跌0.29%或5.58美元，報1903.59美元；高位曾升7.41美元，低位曾跌25.72美元。

美國10年期債息現跌4.89%或0.04厘，報0.8553厘；高位曾升0.04厘，低位曾跌0.06厘。

在岸人民幣現貶值0.34%或0.02，報6.7006；高位曾貶值0.03，低位曾貶值0.02；離岸人民幣現貶值0.31%或0.02，報6.7042；高位曾貶值0.03，低位曾貶值0.03。

每美元兌日圓現升值0.09%或0.1，報104.59；高位曾升值0.32，低位曾貶值0.11。

美元指數現升0.01%或0.01點，報93.566點； 高位曾升0.17點，低位曾跌0.16點。

【09:59更新段完】

美國東部州的投票站開始陸續關閉，目前，特朗普贏得肯塔基州和印第安納州，拜登拿下佛蒙特州；拜登暫贏得3張選舉人票，而特朗普贏得11張。

美股三大指數期貨向上，道期升近0.5%，其餘升0.3%至0.4%。

美元指數向下，油價延續升勢，紐油升2.4%。美國10年期債息升5基點至0.89%。金價升0.3%，報1915.89美元。日圓跌0.2%，報104.65。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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