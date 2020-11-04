民主黨候選人拜登在最後的民調中仍領先特朗普，投資者猜測若拜登獲勝，聯邦支出規模將大幅擴大，刺激美股大升，特別是道指，曾升最多715點或2.66%，是2020年6月16日後最大升幅；標指曾升最多2.39%，是2020年9月09日後最大升幅；納指曾升最多2.34%，是2020年10月29日後最大升幅。收市計，三大指數齊齊連升兩日。

道瓊斯工業平均指數收漲423點，升幅1.6%，報26925點。標普500指數收漲40點，升幅1.24%，報3310點。納斯達克綜合指數收漲46點，或0.43%，報10957點。

聯合健康保險升10.9%，報321.35美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而雪佛龍跌2.69%，報71.74元，拖低道指2點。

科技股方面，蘋果收市報108.77元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1624.32元，升0.5%，亞馬遜收市報3004.48元，跌1.04%，Facebook收市報261.36元，跌0.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.61%，報347點。德國DAX指數收漲2.01%，報11788點；法國CAC 40指數漲2.11%，報4691點；英國富時100指數收漲1.4%，報5654點。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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