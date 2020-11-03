中央要求十四五期間全面實行股票註冊制
文章日期：2020年11月3日 22:44
內地今日公布中共中央有關十四五規劃和035年遠景目標的建議內容，在金融方面，提出要在十四五期間全面實行股票註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重；另外亦要求要完善存款保險制度，健全金融風險預防預警、處置問責制度體系。
此外，建議要求，十四五期間要完善貨幣供應調控機制，穩妥推進數字貨幣研發，健全市場化利率形成和傳導機制；健全政府債務管理制度，建設現代中央銀行制度。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水平。
此外，要求推動金融、房地產與實體經濟均衡發展，重申「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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