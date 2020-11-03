港府今晚發諮詢文件，擬規管虛擬資產服務，並設立發牌制度，為新一類牌照「受規管虛擬資產活動」，料或成為第11號牌。港府指出，財務行動特別組織（FATF）去年2月修訂建議，規定成員地區須規管虛擬資產服務，以降低洗錢及恐怖分子募集資金的風險，香港為特別組織成員，因此須跟隨。諮詢期約為3個月，至明年1月31日止。

根據諮詢文件，規管涵蓋的活動包括虛擬資產交易、轉移、託管及管理，以及為發行虛擬資產提供金融服務等。而根據特別組織定義，虛擬資產為「以數碼形式表達價值的資產，而有關資產可以數碼形式買賣或轉讓，或用作支付或投資用途」。

於證監會去年發出的聲明中，虛擬資產的例子包括「加密貨幣、加密資產以及數碼代幣」。雖然證監會未有點名比特幣及以太幣，但兩種貨幣普遍被視為受虛擬資產監管。而港府諮詢文件則指出，中央銀行發行的數碼貨幣、證券及機構性產品、飛行里數、遊戲代幣等則不屬虛擬資產。

建議要求，只有在香港成立並有固定營業地點的公司，方可申請虛擬資產服務提供者牌照。部分規管要求包括，持牌虛擬資產服務提供者在初期只可向專業投資者提供服務；須具一定財政能力；制定適當風險管理等。此外，政府建議於發牌制度實施180天後，所有經營受規管活動的虛擬資產交易所均須持有證監會發出的牌照，若無牌經營受規管活動，即屬刑事罪行。

證監會去年則就證券型代幣發行（STO）設立自願發牌制度。證監會今日透露，有部分機構已就此申請牌照，不過該機制並不涵蓋對非證券型代幣、例如比特幣的監管。證監會高層今日亦提及，在港府提議的框架下，證監原有的機制將會與其並行。

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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