上交所今晚突然暫緩螞蟻集團（6688）於科創板上市，導致A、H股同擱置掛牌，內地傳媒《騰訊一線》報道，螞蟻集團暫停上市後，需要重新調整上市板塊的業務內容以及重新估值；《21財經》則引述內地投行人士指出，如果有公司在上市期間被監管約談，屬會後重大事項，應當被要求補充披露，補充披露後可以再上市。

至於上交所是次暫緩螞蟻集團上市，是根據《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》第26條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第60條規定。

據上交所股票發行上市審核規則第60條，中證監或上交所可要求發生重大事項導致不符合上市條件或者信息披露要求的公司暫緩上市。另據科創板試行管理辦法第26條所寫，中證監作出註冊決定後而股票上市交易前，上市公司應當及時更新信息披露文件內容，財務報表過期的，發行人應當補充財務會計報告等文件。但條例並未有列明補交文件的時間限制。

另一方面，根據科創板試行管理辦法第25條所規定，申請企業可在獲中證監同意註冊當日計起1年內上市。但要注意是，第27條亦列明，如相關重大事項導致公司不符合發行條件，中證監可以撤銷其註冊，如當時股票已經發行尚未上市的，該公司應按照發行價並加算銀行同期存款利息返還股票持有人。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

內地官媒：螞蟻煞停上市為要求增加披露 尊重規則誰也不能例外

A股上市遭煞停 螞蟻H股同暫緩上市將公布退款安排

耀才許繹彬：螞蟻H股一旦擱置上市 孖展息或無法退回

上交所暫緩螞集團A股上市 本港H股料受影響

【專欄】螞蟻一去，獨角獸四散？

金管局推合規科技應用計劃 冀港培育人才樞紐地

BC科技指虛擬資產商申牌照助公平競爭 業界料耗費過千萬

聯想料明年個人電腦銷量增長最多10%

藥明巨諾首日掛牌插7.6% 帳蝕900元

澳門政府建議豁免發債及買賣印花稅 部署發展金融市場

大酒店第三季港房租收入按季回升逾1.1倍 出租率彈13個百分點

澳門政府料明年賭收1300億 只2019年度同期逾四成

澳門政府建議豁免發債及買賣印花稅 部署發展金融市場

大酒店第三季港房租收入按季回升逾1.1倍 出租率彈13個百分點

澳門政府料明年賭收1300億 只2019年度同期逾四成