螞蟻煞停上市後，內地官媒經濟日報迅速發布以「金觀平」為名的評論，指螞蟻「近期圍繞金融監管與創新引發的議論，引起監管層關注，有關方面經過進一步了解，發現了相關問題；本著發現問題，解決問題，一切從維護金融消費者權益、保護廣大投資者利益的角度出發，決定讓螞蟻集團暫緩上市」。新華網亦有轉載評論。

評論稱，螞蟻集團上市煞停，引發境內外部分人士的猜測和議論，實際是內地監管部門在秉持資本市場「公開公平公正」原則，堅決糾正問題。該人士指，螞蟻已完成上市定價，參與初步詢價的投資者眾多，涉及數以百萬計的股民的切身利益，暫緩螞蟻集團上市，是為更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展。

評論續稱，暫緩螞蟻上市，是依據注冊制相關規定，要求擬上市企業在增加信息披露透明度方面做出實際行動，以切實維護金融市場健康穩定發展。而螞蟻當務之急是按監管部門的要求，抓緊整改，應在依法經營、防范風險、社會責任等各方面都作出表率。

評論最後稱，事件彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號，即資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段，市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，「誰也不能例外」。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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