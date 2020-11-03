螞蟻集團（6688）宣布，因應其今天接獲中國內地相關監管機構的通知，公司實際控制人馬雲及執行董事長井賢棟等高層，被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩公司A股於科創版上市。

故此，同時進行H股上市亦將暫緩。螞蟻將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。

阿里巴巴發言人則表示，會和螞蟻集團一起積極配合和擁抱監管，「我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任。」

螞蟻母公司阿里巴巴（9988）美國掛牌ADR盤前時段跌幅擴大至逾8%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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