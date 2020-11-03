耀才許繹彬：螞蟻H股一旦擱置上市 孖展息或無法退回
文章日期：2020年11月3日 21:31
螞蟻集團（6688）突然公布A股暫緩上市，耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻集團現階段只宣布暫緩A股上市計劃，H股是否亦跟隨暫緩，要視乎其公司及包銷的取態；他指出，一旦證實螞蟻H股擱置，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支則可能無法退回。
他表示，相信交易所與監管機構會研究若只得H股繼續上市而A股暫緩上市，會否出現對投資者不公的可能，所以能否上市仍屬未知之數。若果H股真的暫停上市，事件將如百威的翻版，若一旦證實擱置，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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