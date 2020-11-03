上交所今晚宣布，暫緩螞蟻集團於科創板上市。香港方面，螞蟻（6688）H股上市暫未知會否同樣暫緩，但市場人士估計會受影響。

上交所公告稱，因近日螞蟻集團公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，集團亦報告其金融科技監管環境發生變化等重大事項。上交所認為，該重大事項可能導致螞蟻集團不符合發行上市條件或者信息披露要求。因此根據有關條例，並徵詢保薦機構的意見，決定暫緩螞蟻集團星期四（5日）的上市。

公告又指，螞蟻集團及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市。

受到螞蟻到上海科創板上市方面暫緩影響，母公司阿里巴巴（9988）美國掛牌ADR在開盤前已跌4.1%，報298美元，其後跌幅稍為收窄至少於4%。

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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