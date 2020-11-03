今個星期美國大選，香港則是超級科技周，除了有螞蟻實體上市，還有網上搞的FinTech Week，未知是否有見及此，金管局都高規格看待，出稿預告余總會作開幕主題演講，初步睇出席嘉賓名單，牌面又確實不弱。而上周戲碼當然是五中全會，大家又咬文嚼字一番，包括分析國家要點樣科技救國（科技自立自強作為國家發展的戰略支撐）。其實， 中美科技戰face-off之際，這是必然，但另一單「二元買一千張人臉照」新聞，本欄卻認為更加有趣。

二元，當然不是特首一家三父子精通的數學上的所謂二元，而是真的五千個人樣打包承惠十蚊人仔，用來3D打印整人皮面具、5G高速出去招搖撞騙，成件事十分魚骨天線偵測到隱形戰機咁「撈tech」，幸而全靠得央視主動揭發，成功截斷所謂暗黑產業鏈。

雖然有評論隨即指人臉識別注册用戶需求有所回落云云⋯但anyway，重點是，無數這些出事單位被央視「打臉」，事後都冇運行，今次是否為相關上游企業出句聲，令他們變相暫時獲得祝福，抑或有少少轉勢跡象，本欄認為甚值得關注。

因為大家不善忘的話，圍繞人臉識別的爭議， 最近已經有一宗，來至兩岸科技界KOL、也為FinTech Week嘉賓之一的李開復。近日內地評論迅速舊事重提，指「他不久前在一次峰會上聲稱，『我們早期幫助投資企業拿到了大量的人臉數據』，後來雖澄清是口誤，但不少網友卻並不賣賬」，看來輿論是有些少變向。 相信李開復在金融科技周上應該「冇補充」吧。

事實上，在中美科技戰下，情不情願也好，不少中資獨角獸都被吹上政治風口，急急腳搵地方上市算。今年的胡潤全球獨角獸榜，除了螞蟻集團大熱跑出，二三四順序是字節跳動、滴滴出行和陸金所，而「十之八九」分別為快手同菜鳥網絡。可以看得出的是，滴滴出行和陸金所已傳出會在港、美掛牌；快手筆者不算熟識，但據了解阿里內部今年力推物流快遞，菜鳥網絡頓變主力，分分鐘雙十一過後，估值又再爆升。相反，字節旗下抖音海外版受到美國封殺；而曠視就可能因前述種種微妙「變臉」事件，連同一齊做人臉識別的商湯，兩者今年估值都未有多大進賬。此時螞蟻一去，獨角獸榜難免感覺四散凋零。

一個bitcoin都有兩面（升同跌...），眼見港股新科技股盛世，估值儼然內循環式單邊向上。傳統本地藍籌conglomerate 之前公開持倉科技股大計，究竟明年業績年報還有無上市公司會主動申報，已經大手換入ATMB（阿里、騰訊、美團和比亞迪）坐倉，本欄唔知，但港股應該未至於會發生軟銀式瘋狂Call Spread期權質爆正股，雖則羅賓漢同「微信女」可能天生一對。

題外話，其實之前已很明顯，但上周企業版同股不同權爛尾，反向三倍印證成件事有幾咁為螞蟻上市度身訂做。螞蟻最終以同股同權形態掛牌，港交所毫不避諱叫停企業版同股不同權，可算是另一層次的「同股（市）不同權」。至此，恒指公司讓螞蟻直入指數，也不令人意外 ，但又叫其他second tier的獨角獸們情可以堪？

久利生