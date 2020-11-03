金管局公布制定促進合規科技（RegTech）應用兩年計劃，並是參考白皮書提出的16項建議而制定，並分作5個核心範疇，分別是加強業界對合規科技的認知、促進方案創新、加強監管機構與合規科技生態圈的聯繫、加強培育人才，及推動業界持續採用合規科技。

金管局副總裁阮國恒表示，合規科技屬於金融科技其中一環，旨在為提升金融機構風險管理及合規成效或效率的科技，從而協助銀行更有效地提高風險管理質素，以及降低成本。他指出，當局對未來五年的合規科技的主要政策目標包括推動香港成為金融合規科技的孕育基地，及培育合規科技人才的樞紐等。

為落實建議，他指出，未來2年金管局將推出連串活動和措施，包括將於明年起舉辦大型會議，以促進業界了解合規科技、推出「合規科技採用指數」、發布「合規科技採用實務指引」系列、成立合規科技資訊平台等，從而促進業界更多地應用合規科技。

他指出，目前銀行及合規科技公司正面對三大痛點，其一預算限制是業界最憂慮的問題，尤其是受現時經濟環境影響，業界需面對成本控制壓力。其次對銀行而言，其缺乏針對本地需要的可用及成熟方案，以及缺乏跨領域的技術人才。至於銀行會否隨着採用合規科技而裁減更多人手，他表示，與數據相關的工種將會非常不足，但若牽涉人手介入工種或有機會被機械學習等技術所取代，但期望未來人手需求仍可有增長。

記者：溫藹紅

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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