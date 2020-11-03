證監會提出，在港營運或目標在港投資的虛擬資產平台，均要向該會申請牌照。BC科技（0863）行政總裁Hugh Madden接受本報訪問時指出，集團旗下OSL在申請虛擬資產自動交易及經紀牌照方面，原則上批準通知書。他們認為，在愈來愈多機構性投資者對虛擬資產交易感到興趣，有需要透過監管機構的監管，讓投資者得到保障，及提高透明度。執行董事刁家駿更認為，新的監管要求有助行業提高水平，日後再無高低之分。

Hugh Madden指出，他們在向證監會申請牌照方面，仍然在進行中，期望今年內有新的眉目，進度未見受到證監會提出新要求而受影響。他們已經具備足夠的負責人員（RO），應付牌照營運、管理及合規所需。OSL的目標客戶是機構投資者，聚焦於商業對商業（B2B）及商業對商業對消費（B2B2C）為主。他從OSL平台上所見，有更多機構投資者對虛擬資產交易感興趣，相信在港、星取得牌照及達到兩地的合規門檻，有助業務長遠發展。他們相信，長遠若大灣區的監管方面更清晰，將是他們可發展的另一市場，OSL會對在其他市場發展與機構投資者相關的虛擬交易平台方面，甚至新加坡在虛擬資產市場方面進一步推動支付層面的應用，因此他們繼續密切留意新的發展機會。

刁家駿稱，在監管機構將在港營運業界納入監管下，要做好對客戶的資產保障、反洗錢要求及資本金操控，有助業界提高水平提高及看齊，再無高低之分，因此他們會對證監會的建議歡迎，亦不覺得會為他們帶來額外的工作。

香港區塊鏈協會HKBA主席唐儀指，目前申請虛擬資產相關牌照耗費最少以1000萬元計，又要求做好審核及反洗錢，加強保護客戶資產，甚至要求3個負責人員，對中小企而言有相當門檻。他所屬的環球通證申請相關牌照，仍然待最終審批結果。

記者：陳偉燊

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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