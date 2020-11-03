聯想（0992）主席兼首席執行長楊元慶在中期業績會表示，基於在家工作，學習和娛樂等多項的服務對設備的需求長期增長，期內個人電腦的銷售增長會超出預期，2020年的個人電腦的全球銷售將約3億部，較去年多出2500萬部。預計個人電腦的市場會有持續增長，明年的銷售增長幅度約在5%至10%，會帶動集團個人電腦及平板電腦的銷售。

數據中心業務表現勝預期3個百分點，當中雲端服務業務收入按年增長34.1%。楊元慶透露，將在墨西哥蒙特雷擴建數據中心工廠。在手機業務方面，集團執行副總裁兼首席財務長黃偉明指，期內推出品牌razr 5G可折疊和Legion遊戲手機，未來會擴大高端的產品組合和擴闊運營商範圍。

聯想在中午公布中期業績，股價全日收報4.91元，下跌0.41%。

記者：陳麗歡

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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