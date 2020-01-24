根據澳門政府提交予立法會最新的2021年度財政預算案（法案），明言受到新冠肺炎疫情持續影響，預期澳門的經濟情況仍然嚴峻，復蘇需時，料明年全年澳門的博彩收入，只有1300億澳門元，相當於2019年度賭收的44.45%。

此外，澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪接受澳門傳媒訪問時形容，礙於內地全面恢復赴澳自由行簽注，以及十一黃金周期間來澳旅客仍不算多，業績未如理想，業界有點悲觀。她相信各間博企均認為現階段需作出改變，例如再加強非博彩元素、發展會展等。在疫情期間6間博彩企業均沒有辭退任何員工。她未有收到政府何時公開就博彩法進行諮詢，但是希望有關諮詢文本能盡快出台。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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