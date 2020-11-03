【明報專訊】華為備受注目的Mate 40系列旗艦手機終於在內地正式開售。一如筆者所料，在產量極其有限、華為主動減慢發貨，加上「絕版」和收藏品的心態下，Mate 40系列引來國人搶購，出現一機難求的「盛况」，似乎還甚具保值作用。然而，筆者認為，在內地消費者和媒體熱情的背後，卻難以掩蓋華為智能手機的出貨量及市佔率已開始顯著下跌的問題。

華為的Mate 40系列有Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS保時捷設計典藏版4款。其中，Mate 40的售價由4999元人民幣起，押後至12月21日才開售。而Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS保時捷版的售價分別是6499元人民幣起、8999元人民幣及11999元人民幣起，三者都已在10月30日晚上正式開售。

據內地媒體報道，天貓當晚表示，Mate 40系列首批貨20秒就售罄；京東也表示，Mate 40系列首批貨僅11秒就售罄。

「麒麟9000」有限 被迫控制Mate 40發售量

最主要原因是，華為最高端的5nm製程處理器「麒麟9000」的數量有限（一般估計只有800萬枚至1200萬枚），為了保持品牌熱度，華為不得不主動控貨，將Mate 40系列手機拖長來賣。由於「麒麟9000」可能成為麒麟系列晶片的「絕唱」，故Mate 40系列的轉手價具承托力。以Mate 40 Pro來說，隨時比原價高出1000至1200元人民幣；而Mate 40 RS保時捷版更被認為可望炒高數千元。

據一些華為地區經銷商表示，他們拿到的Mate 40系列首批貨品，與去年的Mate 30系列首批貨品相比，數量減少了七成甚或以上。而且，華為近月加大了其他產品與手機的綑綁力度，經銷商進貨時，不能只購入手機，還必須相應購入手提電腦、智能手表、耳機等產品。

事實上，早在Mate 40系列發售之前，華為今年第三季的智能手機出貨量和市佔率就已經顯著回落，顯示出其手機業務面臨困難。

第3季出貨量跌逾兩成 市佔被小米填補

IDC的數據顯示，今年第三季，華為智能手機的出貨量為5190萬部，比去年同期的6660萬部減少了22%；而市場佔有率亦由去年同期的18.6%回落至14.7%。Counterpoint Research的數據更顯示，華為智能手機該季的出貨量只有5090萬部，按年下跌24%。

調查機構的數據都顯示，除了三星的出貨量回復至大約8000萬部、奪回第一寶座、將華為擠回第二之外，小米的出貨量大幅增長了42%至46%不等，接收了華為好些市佔率，其全球排名更首次上升至第三，超越蘋果。尤其是在華為經營多年的歐洲市場，Canalys的數據顯示，華為的出貨量減少了25%，小米的出貨量則大增88%，對華為來說是個打擊。

傳美放寬非5G晶片供貨 華為仍推進自設晶片廠

據英國《金融時報》報道，有些半導體企業高管表示，美國商務部的官員最近暗示，如果可以證明其晶片並非應用於華為的5G產品，將可獲批出許可證。據該報引述投資銀行Jefferies所說，Sony和OmniVision最近已獲得許可證，可以向華為供應應用於智能手機相機的CMOS晶片，但兩者都沒有就此回應。

從理性分析來說，這並非全無可能。因為若美國政府只是批准高通向華為出售4G手機晶片，這既可以讓高通從中賺到盈利，同時又可以拉開華為智能手機和其他品牌的代差，將華為邊緣化。但是，亦不宜對此抱太高期望。因為美國政府內部對於遏制華為的程度有不同意見，未必由商務部說了算。再者，就算真的恢復晶片供應，若每次許可證只有幾個月，又如何作中長期計劃？

據內地AI財經社報道，在Mate 40發布會現場，一名華為合作伙伴對該社稱，一名華為高管在日前的會議中強調，已在晶片領域投資了200億美元，似將會自製晶片。

據《金融時報》最新報道，華為計劃在上海建立一家晶片廠。該工廠將交由上海集成電路研發中心營運，最初將試產45nm製程的晶片，希望明年底前能生產28nm製程的晶片，應用於智能電視和物聯網裝置。到2022年下半年，再生產20nm製程的晶片，應用於大部分5G電訊設備。華為計劃，這間晶片廠最終要使用全國產設備。但分析人士認為，實現這目標需時數年之久，而且這間晶片廠的製程還不夠精密，對於其智能手機業務幫助不大。

[薛偉傑 科技觀潮]

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