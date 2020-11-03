中國恒大（3333）公布，9月至10月底兩個月的合約銷售額為1819.7億元人民幣（下同），首十個月累計實現合約銷售金額6325.9億元，較2019年首十個月5434.8億元升16.4%，完成全年目標6500億元的97.3%。

按恒大於月初10月初公布，由9月1日至10月8日38天內，實現合約銷售金額1416.3億元，即在10月9日至31日集團的實現合約銷售金額為403.4億元。

恒大指，在今年9月至10月底實現銷售回款1358.5億元，按年增長25.4%。今年首十個月累計實現銷售回款5307.4億元。

美的置業（3990）公布，10月份合約銷售額為136.2億元，按年增26%。首十個月合約銷售額為974.5億元，較2019年首十個月的816億元，按年增19.4%。

林冬娜因需投入更多時間於美的置業智慧產業和裝配式產業等業務的發展，已辭任公司執行董事。而徐傳甫已獲委任為公司執行董事兼高級副總裁。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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