金管局昨天（2日）公布「中小微企業替代信貸評估（Alternate Credit Assessment，ACA）研究」，以公用事業、POS終端或支付系統等的「替代數據」，配合人工智能的新技術，有助銀行為中小微企進行信貸評估。金管局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正稱，香港有不少的中小微企面對融資困難，認為項目有一定市場需要及發潛力，惟當中涉及大量數據，需要多方之間的信任。金管局的責任，是保持數據在金融及非金融機構之間能夠以安全的方式流通，並呼籲有興趣的機構可聯絡有關當局。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍說，ACA有助提升機構營運效率，數據之間的流通亦有助客戶盡職調查工作，有關機構能對客戶有更多了解。他認為，作為一個嶄新的項目，向市場解釋、教育市場，獲市場接受是一大挑戰。

中國銀行（香港）資訊科技部數據應用開發處主管林肇業表示，在ACA的模型下，金融機構可以透露線上資料、水電費單、現金流等的證明，以衡量中小微企的信貸風險，有助增加中小微企的貸款批准，亦可以為銀行帶來競爭優勢，著重數據大小和安全性。

記者：蔡穎霖

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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