恒指隨外圍造好，收市升479點或1.96%，報24939點，是9月3日後收市新高，大市連升2日，累升832點。

恒指今早高開229點見全日低位，其後曾升最多2.41%，見上月12日後最大升幅，高見25048.53點，是9月3日後最高。一舉升穿10天線(24661點)、20天線(24466點)50天線(24504點)、100天線(24750點)線，200天線(24967.14點)則得而復失。

大市全日成交金額1296億元，較上日增加11.57%；國指升134點或1.36%，報10071點。恒生科技指數收報7714點，升1.7%。

北水南下合計淨流入73.58億元，較上日增加4.61%，連續第18日流入，累計流入898.91億元。南水北上合計淨流入31.21億元人民幣，較上日增加1.33%，連續第2日流入，累計流入62.02億元。

藍籌47隻升，2隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升7.8%，收報141元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌0.92%，收報107.5元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）獲批籌建四川分公司，曾升最多7.02%，是3月20日後最大升幅，高見78.5元，是10月21日78.5元後最高。友邦收報77.95元，升6.27%，連升2日，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻144點。

騰訊（0700）向美法院提交文件，首次參與Wechat用戶起訴美國政府案，騰訊（0700）跌0.58%，收報598元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

傳美團（3690）考慮最快明年在中國內地第二次上市，但其後美團向本報回應稱，沒有相關的上市計劃或時間表。美團曾一度因消息帶動而再創上市新高，見302.4元，澄清後升幅收窄，收報296元，升0.48%。

花旗上調吉利（0175）目標價，吉利曾升最多7.85%，高見19.5元，是2018年7月26日19.84元後最高。今日收市報19.08元，是2018年7月25日後收市新高。

內地發布新能源車發展規劃 2025年銷售佔比增至20%。比亞迪股份（1211）曾升最多2.42%，創上市新高，見177.9元，不過其後倒跌，曾跌最多4.43%，收報170.3元，跌1.96%；恒大汽車（0708）收報21.45元，跌0.46%。

聯想（0992）中午公布業績，中期多賺44% 息6.6仙，午後股價倒跌，收報4.91元，跌0.41%。

藥明巨諾（2126）今日上市，定價23.8元，收報22元，跌7.56%。不過，藥明康德（2359）創上市新高，見129.5元，收報128.2元，升1.75%。

螞蟻（6688）上市前夕遭內地四大部門約談，人行及外管局見馬雲、井賢棟。阿里巴巴（9988）收報299.8元，升0.67%。

破頂股包括紫金礦業（2899）創52周高，見6.43元，收報6.21元，升2.64%；海豐國際（1308）創上市新高，見13.8元，收報13.34元，升4.71%；中遠海控（1919）創52周高，見5.35元，收報5.33元，升9.9%；長城汽車（2333）創52周高，見14.44元，收報14.16元，升7.11%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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