「積金易」平台料於2022年底前投運
文章日期：2020年11月3日 16:12
積金局行政總監羅盛梅在金融科技周上表示，為了實現籌建和營運「積金易（eMPF）」平台的發展目標，積金局已宣布未來兩年的項目時間表，包括當局將透過成立一家子公司並管理該平台，預計將於今年底前公布有關的投標合約且完成設計，並於2022年底前投入運作。
她又指，當局計劃在明年向立法會提出有關的立法修正案，以建立必要的法律框架，從而以使平台能夠正常運行。她指出，本港現時有440萬名強積金計劃成員，及30萬名僱主，涉逾1000萬個強積金戶口。當中有38億元供款被擱置的帳戶，主要來自約9萬名強積金成員。
「積金易」平台是由積金局所建構，目標是簡化現有強積金系統的行政程序，讓僱主及計劃成員可經單一平台處理與強積金有關的事務，從而達到節省成本及下調強積金管理費的目標。
記者：溫藹紅
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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