深圳及香港金融機構今日宣布，兩地的區塊鏈貿易平台，已完成連接，進入試運行階段。

上述項目由深圳金融科技研究院與香港貿易融資平台有限公司聯合宣佈，前者是中國人民銀行數字貨幣研究所下屬，後者為香港銀行同業結算有限公司旗下。

雙方指，內地的貿易金融區塊鏈平台(以下簡稱貿金平台)和香港貿易聯動平台(eTradeConnect)已完成第一期連接項目，正式進入試運行階段。雙方同意繼續深化連接雙方平台，推動跨境貿易和創新相關貿易融資，以協助粵港澳大灣區共創雙贏發展。

該項目旨在結合雙方在應用金融科技方面的優勢及資源，提高跨境貿易融資的互信及效率，從而降低中小企業對外貿易融資成本，協助企業「走出去」。該項目亦將切實解決現存貿易金融的痛點，不單有利兩地貿易融資業務，更可進一步推動兩地金融科技合作的持續發展，打造開放、包容、共建的金融生態。

此次試運行項目獲中國工商銀行（1398）、中國銀行（3988）、交通銀行（3328）、中銀香港（2388）、工銀亞洲、交通銀行(香港)有限公司 、渣打銀行(香港)有限公司的支持。

渣打香港同日表示，完成香港與內地之間的首批跨區塊鏈平台試點交易，成功驗證兩個區塊鏈貿易融資平台之間的可連通性，協助香港企業客戶利用「貿易聯動」與中國內地供應商成功進行交易，而有關供應商則在「貿易金融區塊鏈平台」上完成交易。貿易和貿易融資交易以往多用人手處理紙張文件，往往需時數天甚至數週才能完成，現時則可以在單一平台上無縫完成處理。區塊鏈平台大幅提高了跨境貿易的效率、交易安全性和透明度。

渣打亞太、非洲及中東地區交易銀行部主管高睿祺表示，香港作為重要的區域貿易樞紐，與內地有著密不可分的業務聯繫，今次成功連接區塊鏈貿易融資平台，希望可以進一步促進跨境貿易，使入口商和出口商均能受惠。

金管局助理總裁(金融基建)鮑克運表示，內地一直是香港最大的進出口市場，連接「貿易聯動」與「貿易金融區塊鏈平台」進行概念驗證試驗，旨在為兩地進出口商提供更便捷的貿易融資服務。隨著項目即將進入發展的第二階段，他希望將有更多銀行參與其中，以進一步提升跨平台對接的功能，並協助銀行加快拓展在貿易融資業務。

中銀香港協助TCL成首批參與平台對接交易的客戶之一，TCL科技集團副總裁兼TCL科技集團金融控股總經理黎健表示，這次交易提升了產業鏈各環節的協同能力，解決了以往貿易程序複雜和繁瑣的痛點，提升了營運效率。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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