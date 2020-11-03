匯豐：螞蟻認沽證要價格穩定期後才有機會推出
文章日期：2020年11月3日 13:27
螞蟻（6688）將於周四即11月5日上市，港交所亦批准相關認股證於同日掛牌，首批共有52隻認購證，發行商有7間，匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管劉嘉輝表示，昨日該行都有入紙發行螞蟻認購證，相信要待螞蟻集團掛牌後的30日內為穩定價格期後才會批准推出認沽證。
市場對於螞蟻暗盤有不同傳言，但大多數會估計會高於定價80元。劉嘉輝指出，以招股價80元為參考，首批認購證為價外證，行使價介乎90.88元至138.88元不等，轉換比率為10兌1及50兌1，每手股數分別為500及2,500，到期日為2021年5至6月。投資者欲在正股上市首日買入相關輪證，要視乎對該證前景的看法，如果對其前景十分樂觀，可以選擇較價外的窩輪。而若高開很多而有機會經調整再上，可以選擇行使價貼近招股價的輪證。即使長線看好該股前景，但行使價愈是依離正股價格，敏感度便愈低，有時候，極價外的認購期權，除非遇上正股裂口急升，否則輪證價格未必太能反映正股走勢。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道