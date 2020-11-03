【有片：選股王】瑞聲見異動 進取可短線博反彈
文章日期：2020年11月3日 13:08
恒指高開229點向上，早市曾經突破兩萬五關口，最多升587點、高見25047點回順，半日收報24938點，升478點或1.96%；國指升1.49%。半日成交712億元。
歐美疫情嚴峻，內地製造業則持續復蘇，相關備受追捧，吉利（0175）、中芯（0981）、玖紙（2689）升半成，舜宇（2382）升9%。敏華（1999）升逾一成，航運股中遠海控（1919）升9%，海豐（1308）升7%。中資金融股做好，建行（0939）升逾2%，中壽（2628）、中金（3908）升半成。本地地產銀行股偏強，中銀香港（2388）、長實（1113）升3%。市場的焦點轉移，科網、食品服飾消費股輕微回吐，騰訊（0700）、美團（3690）、海底撈（6862）、李寧（2331）跌不足1%。
尚於低位的電子產品部件股瑞聲（2018）、丘鈦（1478）異動，進取可以短線博反彈。瑞聲旗下誠瑞光學，早前進一步引入戰略投資者，集資16.58億元；公司當時透露預期誠瑞光學會伺機獨立上市，並有利提升集團整體價值，此有望成為股價催化劑。股價方面，瑞聲日前跌至40元關口喘定反彈，短線上望46元阻力有待突破。
劉思明
投資版副主編
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
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