李小加：港股通或局部試行比特幣 難取代現有機制
文章日期：2020年11月3日 12:48
港交所（0388）行政總裁李小加、納斯達克主席兼首席執行官Adena Friedman，今日於金融科技周論壇上對談。提及區塊鏈等新技術的應用，李小加表示，就比特幣正進行局部的試驗，例如港股通方面等，但現有機制已經成熟，因此新技術難以大面積直接應用。
李小加認為，中心化市場（centralized market）仍難以被全面替代。他指出，比特幣的兩大優勢為提供信任、低成本，但他認為，現有的市場機制已可以提供信任。Friedman亦強調，市場中介人的存在，可以為投資者提供即時流動性、即時報價。
不過，李小加指出，未來比特幣對交易所仍具價值，在大宗產品的交易上有望體現，例如令商品供應鏈更為流暢，港交所正觀望此方面的應用。Friedman對此亦表示同意。
此外，兩人亦提及消費金融、不同市場中機構投資者的位置，以及數據對交易所的作用。Friedman表示，疫情帶動美國散戶入市，造就新一波平民炒股潮。李小加則認為，中國A股市場一向散戶較多，且較活躍，令部分機構投資者的角色遭淡化，「聰明錢」有時反而要跟從散戶，認為此現象有待改善。
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講者：
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