聯想中期多賺44% 息6.6仙
文章日期：2020年11月3日 12:30
聯想集團（0992）公布，截至9月底的中期純利為5.23億(美元．下同），按年升44%，集團指是得益於強勁執行力，並利用需求順風和集團的增長策略所致；中期每股基本盈利為4.39仙，按年升43.5%，集團派中期股息每股6.6港仙，按年增4.8%。
若單計第二季，聯想第二季的純利為3.1億元，按年升53%，收入為145.19億元，按年升7%，毛利率為15.5%，按年跌0.6個百分點。
集團中期收入為278.67億元，按年升7%﹔毛利率為15.4%，按年跌0.9個百分點，是由於較高的貨運和運輸成本。
按業務部門劃分，個人電腦和智能設備業務和數據中心業務集團的收入按年增長8.8%和15%。移動業務集團和數據中心業務集團業務在經歷了因爲新冠肺炎變得非常有挑戰的第一季度後，第二季度虧損進一步縮小。
區域表現，聯想在中國及歐洲-中東-非洲的收入按年增長19%，而在亞太地區和美國的收入分別按年下降4%和1%。
聯想股價半日升1.83%，收報5.02港元。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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