恒指曾破25000 半日升478點 曾升穿200天線
文章日期：2020年11月3日 12:25
美國大選前夕，港股隨外圍向上，恒指曾升最多2.4%，是2020年10月12日後最大升幅，高見25047.87點，是2020年9月3日25216.02點後最高。恒指連升2日，暫計累升831.02點。
恒指半日升478點或1.96%，報24938點，成交金額712億元；國指升148點或1.49%，報10085點。恒生科技指數收報7738點，升2.02%。
走勢上，升穿10天線(24661.73點)、20天線(24466.27點)、50天線(24504.21點)、100天線(24750.33點)。大市半日高位25047點，亦曾升穿200天線(24967.13點)。
藍籌46隻升，4隻下跌。舜宇（2382）升8.94%，收報142.5元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.38%，收報107元，是跌幅最大的藍籌。
友邦（1299）獲批籌建四川分公司，曾升最多6.13%，是2020年10月05日後最大升幅，高見77.85元，是2020年10月27日78.25元後最高。半日升5.79%，收報77.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻133點。
騰訊（0700）向美法院提交文件，首次參與Wechat用戶起訴美國政府案，騰訊半日跌0.42%，收報599元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
花旗上調吉利（0175）目標價，吉利曾升最多5.53%，高見19.08元，是2020年7月13日19.36元後最高，半日收報18.94元，升4.76%。
內地發布新能源車發展規劃 2025年銷售佔比增至20%。比亞迪股份（1211）曾升最多2.42%，創上市新高，見177.9元，收報170.5元，跌1.84%；恒大汽車（0708）半日收報21.2元，跌1.6%。
聯想（0992）中午公布業績，業績前聯想半日收報5.02元，升1.83%。
藥明巨諾（2126）今日上市，定價23.8元，半日收報22.35元，跌6.09%。不過，藥明康德（2359）創上市新高，見129.5元，收報128.5元，升1.98%。
螞蟻（6688）上市前夕遭內地四大部門約談，人行及外管局見馬雲、井賢棟。阿里巴巴（9988）收報300.6元，升0.94%。
破頂股包括海豐國際（1308）創上市新高，見13.8元，收報13.64元，升7.06%；中遠海控（1919）創52周高，見5.29元，收報5.27元，升8.66%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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