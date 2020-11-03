證監會：擬將比特幣納入監管 港府今日將發諮詢文件
文章日期：2020年11月3日 11:57
證監會於今日金融科技周論壇上表示，擬將非證券型代幣（non-security tokens）納入監管範圍，即功能型代幣（utility tokens），包括比特幣、以太幣（Ether）等。證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管趙嘉麗表示，港府擬就去中心化資產交易平台進行廣泛諮詢，今日稍遲將公布諮詢文件。惟她表示，諮詢屆時將需要通過立法會立法，料仍需要時間。
趙嘉麗解釋，非證券型代幣交易平台同樣僅面向專業投資者，並被要求保證錢包密鑰安全，且要採取措施防止潛在的市場操縱，若出現違規，證監會將介入或限制平台。
實際上，證監會於去年起，已經開始實行對虛擬資產的監管，惟當時僅限證券型代幣（security tokens）的發行及交易，平台可申請1號牌及7號牌。
趙嘉麗表示，此前制度實施後，樂見已有平台申請牌照。她指出，新行制度下，對非證券型代幣、混合型代幣的監管，將與現行對證券型代幣的監管制度並行。
記者：馬迪帆
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《明報》首席評論員 張兆聰先生
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