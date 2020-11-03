美國總統特朗普早前禁騰訊（0700）旗下微信，但遭到Wechat用戶起訴。彭博報道，騰訊周一向法院提交文件，表示將加入Wechat用戶起訴美國政府的案件，但只是為了確保其專有的商業信息得以保密。

報道指，主管此案的法官正試圖決定是否要公開密封提交的文件，即騰訊提交給美國的一項提案，旨在減輕政府對Wechat構成國家安全威脅的擔憂。美國地方法官Laurel Beeler向提起訴訟的Wechat用戶、美國司法部和騰訊徵求意見，詢問哪些信息現在可以公開。

今年9月，「美國Wechat用戶聯盟」成功說服Beeler暫時阻止特朗普的Wechat限制，但騰訊本身尚未對美國政府採取法律行動，所以，今次騰訊向法院提交文件，標志著該公司首次公開參與這場法律訴訟。

騰訊現報598元，跌0.58%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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