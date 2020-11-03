騰訊向美法院提交文件 首次參與Wechat用戶起訴美國政府案
文章日期：2020年11月3日 11:35
美國總統特朗普早前禁騰訊（0700）旗下微信，但遭到Wechat用戶起訴。彭博報道，騰訊周一向法院提交文件，表示將加入Wechat用戶起訴美國政府的案件，但只是為了確保其專有的商業信息得以保密。
報道指，主管此案的法官正試圖決定是否要公開密封提交的文件，即騰訊提交給美國的一項提案，旨在減輕政府對Wechat構成國家安全威脅的擔憂。美國地方法官Laurel Beeler向提起訴訟的Wechat用戶、美國司法部和騰訊徵求意見，詢問哪些信息現在可以公開。
今年9月，「美國Wechat用戶聯盟」成功說服Beeler暫時阻止特朗普的Wechat限制，但騰訊本身尚未對美國政府採取法律行動，所以，今次騰訊向法院提交文件，標志著該公司首次公開參與這場法律訴訟。
騰訊現報598元，跌0.58%。
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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