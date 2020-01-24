港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，再跌4.38點子至0.27964%，是8月27日後最低，當日報0.26089%。

港元現報7.7512元貶值12點子，曾貶值最多18點子，報7.7518元，最強時曾平水報7.75元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.61點子至0.11196%；1星期HIBOR跌6.11點子至0.18699%；2星期HIBOR跌6.39點子至0.20607%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.86點子至0.46089%；6個月期HIBOR跌0.99點子至0.6481%；12個月期HIBOR跌0.54點子至0.83161%。

美元指數現報93.997貶值0.132點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報0.14025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1394%，連續2日收窄，利差是2020年8月27日後最低，當日差距為0.1058%

對上一次連續2日收窄，是2020年10月14日，當日利差報0.2509%。

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「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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