港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌4日 跌至8月後新低
文章日期：2020年11月3日 11:26
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，再跌4.38點子至0.27964%，是8月27日後最低，當日報0.26089%。
港元現報7.7512元貶值12點子，曾貶值最多18點子，報7.7518元，最強時曾平水報7.75元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.61點子至0.11196%；1星期HIBOR跌6.11點子至0.18699%；2星期HIBOR跌6.39點子至0.20607%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.86點子至0.46089%；6個月期HIBOR跌0.99點子至0.6481%；12個月期HIBOR跌0.54點子至0.83161%。
美元指數現報93.997貶值0.132點或0.14%。
美元1個月期LIBOR報0.14025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1394%，連續2日收窄，利差是2020年8月27日後最低，當日差距為0.1058%
對上一次連續2日收窄，是2020年10月14日，當日利差報0.2509%。
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