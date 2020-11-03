歐達禮：政府擬推加密資產牌照
文章日期：2020年11月3日 11:10
證監會行政總裁歐達禮表示，港府擬推出有關加密資產(Crypto Asset)的牌照，所有虛擬資產交易服務將會受到監管，不論是證券型還是其他類型；而加密貨幣交易服務提供者亦需要達相關財政資源、管理要求。
歐達禮表示，即使交易的資產不符合證券產品的定義，但如果是在香港運作或銷售目標是香港的投資者，那麼就需要向香港證監會申請許可，不這樣做「當然就是違規」。歐達禮又指，新規則將涉及香港證監會的全部監管職能，對申請人的判斷依據包括財力、經驗以及業務健全和風險管理情況。歐達禮指，至少在一開始，他們將只能獲准向專業投資者提供服務。
昨日，財庫局局長許正宇亦指，當局正考慮發牌，規虛擬資產服務提供者，而且不止限於證券型代幣資產，意味比特幣(bitcoin)等功能型代幣也會納入受規管範圍。
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