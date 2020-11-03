證監會行政總裁歐達禮表示，港府擬推出有關加密資產(Crypto Asset)的牌照，所有虛擬資產交易服務將會受到監管，不論是證券型還是其他類型；而加密貨幣交易服務提供者亦需要達相關財政資源、管理要求。

歐達禮表示，即使交易的資產不符合證券產品的定義，但如果是在香港運作或銷售目標是香港的投資者，那麼就需要向香港證監會申請許可，不這樣做「當然就是違規」。歐達禮又指，新規則將涉及香港證監會的全部監管職能，對申請人的判斷依據包括財力、經驗以及業務健全和風險管理情況。歐達禮指，至少在一開始，他們將只能獲准向專業投資者提供服務。

昨日，財庫局局長許正宇亦指，當局正考慮發牌，規虛擬資產服務提供者，而且不止限於證券型代幣資產，意味比特幣(bitcoin)等功能型代幣也會納入受規管範圍。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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