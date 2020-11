國際貨幣基金組織(IMF)警告20國集團(G20)主要經濟體,冠狀病毒危機尚未結束,並呼籲美國、英國和其他國家增加目前計劃的財政支出規模。

IMF在其網誌發表題為「危機尚未結束,繼續(明智地)支出」(The Crisis is Not Over, Keep Spending (Wisely))的文章,稱G20和新興市場經濟體採取了迅速而史無前例的行動,避免了一場更嚴重的危機,僅G20國家就提供了11萬億美元的支持。

不過,IMF指,在失業率持續高企的情況下過早退出財政支持,將對民生造成進一步傷害,並加大大範圍破產的可能性,進而可能危及經濟復蘇。

IMF表示,新冠病毒仍繼續蔓延,但提供的大部分財政支持如家庭的現金補貼、延遲納稅和向企業提供的臨時貸款等將陸續到期。

他們說,今年赤字擴大相當於國內生產總值(GDP)10%的經濟體,預計明年赤字將收窄相當於GDP的逾5%,這在很大程度是由於大規模撤走救助措施。

IMF指,過早撤回支持將進一步損害生計,並增加普遍破產的可能性,這反過來可能危及復蘇。經濟體應盡可能避免過早收緊財政政策,而應確保繼續為醫療保健、個人和公司提供支持,另外在疫情後,應擴大投資、僱用並為失業人士提供技能和培訓機會等。

