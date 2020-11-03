網上支付平台PayPal第三季盈利及入表現勝市場預期，主要受惠於環球多個國家因新冠肺炎疫情而封城，增加網上消費，惟公司預測今季盈利或低於預期。PayPal股價在美股收市後時段收跌5.73%。

PayPal公布，截至9月30日止，第三季利潤升至10.2億(美元．下同)；每股經調整盈利1.07元，優於市場預期的0.94元；收入按年升25%至54.6億元，優於市場預期的54億元。

集團第三季共處理2470億元交易，按年增長36%，以及增加1520萬新活躍客戶。

PayPal預期，第四季調整後利潤將增長17%至18%，低於市場預期的24%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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