PayPal第三季業績勝預期 惟料今季遜估計
文章日期：2020年11月3日 09:59
網上支付平台PayPal第三季盈利及入表現勝市場預期，主要受惠於環球多個國家因新冠肺炎疫情而封城，增加網上消費，惟公司預測今季盈利或低於預期。PayPal股價在美股收市後時段收跌5.73%。
PayPal公布，截至9月30日止，第三季利潤升至10.2億(美元．下同)；每股經調整盈利1.07元，優於市場預期的0.94元；收入按年升25%至54.6億元，優於市場預期的54億元。
集團第三季共處理2470億元交易，按年增長36%，以及增加1520萬新活躍客戶。
PayPal預期，第四季調整後利潤將增長17%至18%，低於市場預期的24%。
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講者：
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《明報》投資版副主編 劉思明先生
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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