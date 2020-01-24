恒指今早高開229點或0.94%，報24689點，成交金額29億元；國指今早高開58點或0.59%，報9994點。恒生科技指數開市報7626點，升0.54%。

恒指一舉升穿10天線(24636.84點)、20天線(24453.83點)、50天線(24499.23點)，但受制於100天線(24747. 84點)。

藍籌40隻升，7隻下跌，3隻無升跌。油價向上，中海油（0883）升2.84%，報7.23元，是升幅最大的藍籌，另外兩桶油中石化（0386）升1.29%，報3.13元；中石油（0857）升2.27%，報2.25元。

電能實業（0006）跌0.76%，報39.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.59%，報75.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；騰訊（0700）跌0.75%，報597元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

聯想（0992）今日公布業績。開市報4.89元，跌0.81%。

藥明巨諾（2126）今日上市，定價23.8元。開市報24.35元，升2.3%。

螞蟻（6688）上市前夕遭內地四大部門約談，人行及外管局見馬雲、井賢棟。阿里巴巴（9988）開市報300.4元，升0.87%。

增持「過龍」 日本城母企副主席魏麗霞被罰禁足港股18個月。留意國際家居零售（1373）。開市報2.11元，無升跌。

內地發布新能源車發展規劃 2025年銷售佔比增至20%。比亞迪（1211）開市報173.6元，跌0.06%；吉利（0175）開市報18.3元，升1.22%；恒大汽車（0708）開市報21.55元，無升跌。

富力（2777）10月權益合約銷售按年升14%。富力開市報9.97元，升1.22%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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