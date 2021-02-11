港股ADR升164點 騰訊ADR跌0.15% 藥明巨諾上市
文章日期：2020年11月3日 08:44
美股向上，港股ADR升164點或0.67%，報24624點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.15%，折合報600.58元；匯控（0005）升1.19%，折合報33.19元；建行（0939）跌0.1%，折合報5.53元。
美股期貨現升0.4%至0.46%；日股休市，韓股現升1.1%，澳股現升1.62%。
今日焦點股份可留意：
聯想（0992）今日公布業績。
藥明巨諾（2126）今日上市，定價23.8元。
螞蟻（6688）上市前夕遭內地四大部門約談，人行及外管局見馬雲、井賢棟。留意阿里（9988）。
增持「過龍」 日本城母企副主席魏麗霞被罰禁足港股18個月。留意國際家居零售（1373）。
內地發布新能源車發展規劃 2025年銷售佔比增至20%。留意比亞迪（1211）、吉利（0175）、恒大汽車（0708）。
富力（2777）10月權益合約銷售按年升14%。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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