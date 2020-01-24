美國大選前一天，美股反彈，道指高開189點後，最多曾升541點或2.04%，是2020年10月07日後最大升幅，當日升幅為2.15%，收市點數計，則是10月27日後收市新高。數據方面，美國10月製造業創2018年以來最高增速。投資者押注能源、材料和工業板塊，原油價格也創下逾三周最大漲幅；相反，科技股則下跌。

道瓊斯工業平均指數收漲423點，升幅1.6%，報26925點。標普500指數收漲40點，升幅1.24%，報3310點。納斯達克綜合指數收漲46點，或0.43%，報10957點。

Honeywell 升5.25%，報173.61美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻56點，而，迪士尼跌0.92，報120.13元，拖低道指7點。

科技股方面，蘋果收市報108.77元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1624.32元，升0.5%，亞馬遜收市報3004.48元，跌1.04%，Facebook收市報261.36元，跌0.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.61%，報347點。德國DAX指數收漲2.01%，報11788點；法國CAC 40指數漲2.11%，報4691點；英國富時100指數收漲1.4%，報5654點。