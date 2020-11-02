中行及交行稱美國大選如引發市場波動 將限制貴金屬和外匯交易

中行（3988）及交行（3328）於內地官網公告表示，預計11月3日至11月4日美國大選期間，貴金屬和外匯市場風險可能加劇，如果市場波動加劇，可能會限制貴金屬和外匯產品的交易。

中行公告稱，大選期間如流動性顯著降低，按照國際慣例，將對該行個人交易業務臨時做出調整，將依據市場情況調整報價價差水平，可能適當下調帳戶貴金屬、雙向帳戶貴金屬、積利金、外匯寶、雙向外匯寶單筆成交金額上限。

中行公告強調，請投資者做好委託管理，提高風險意識，合理控制倉位，謹慎操作，理性投資。又指臨時調整措施將在市場恢復穩定後取消。

交行則指，將依據國際金融市場慣例以及交行旗下滿金寶、外匯寶、期權寶、含貴金屬和原油的記賬式交易等規定，參照國際市場報價及市場流動性狀況，調整或限制相應的個人交易，具體調整情況以該行實際報價為准，屆時將不再另行公告。

今年4月底，紐約期油出現負油價，中行旗下期油投資產品「原油寶」因此錄得巨額虧損，逾6萬客戶不單損失保證金42億元（人民幣，下同），還倒欠中行超過58億元，引發客戶與銀行之間的糾紛爭議，事件還驚動到中央。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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