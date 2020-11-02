增持「過龍」 日本城母企副主席魏麗霞被罰禁足港股18個月
文章日期：2020年11月2日 19:41
證監會公布，就日本城母公司國際家居零售（1373）副主席魏麗霞去年違反《收購守則》，在12個月內增持逾2%股份後未有履行全面要約責任，作出譴責並處以18個月的冷淡對待令，期間將被禁止直接或間接使用香港證券市場設施。魏麗霞透過發言人表示，增持主要基於對公司信心，惟對條例有所誤解，事件在與證監達成協議後已完滿解決。
證監會表示，魏麗霞向證監會執行人員表示，她對《收購守則》規則26.1所載「2%自由增購率規定」的施行原則有所誤解，才造成了今次違規。她承認違反《收購守則》，令公司股東失去了就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意接受現時對其採取的紀律行動。
國際家居零售則稱，在疫情期間，集團在員工上下一心下取得亮麗的成績，未來魏麗霞將繼續帶領團隊再創高峰。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
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時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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