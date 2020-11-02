證監會公布，就日本城母公司國際家居零售（1373）副主席魏麗霞去年違反《收購守則》，在12個月內增持逾2%股份後未有履行全面要約責任，作出譴責並處以18個月的冷淡對待令，期間將被禁止直接或間接使用香港證券市場設施。魏麗霞透過發言人表示，增持主要基於對公司信心，惟對條例有所誤解，事件在與證監達成協議後已完滿解決。

證監會表示，魏麗霞向證監會執行人員表示，她對《收購守則》規則26.1所載「2%自由增購率規定」的施行原則有所誤解，才造成了今次違規。她承認違反《收購守則》，令公司股東失去了就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意接受現時對其採取的紀律行動。

國際家居零售則稱，在疫情期間，集團在員工上下一心下取得亮麗的成績，未來魏麗霞將繼續帶領團隊再創高峰。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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