按證公司調低定按息率56點子
文章日期：2020年11月2日 19:34
香港按揭證券公司宣布，將定息按揭息率全線調低56點子，目前10年、15年及20年定按年利率已經分別下調至1.99厘、2.09厘和2.19厘。定息按揭試驗計劃是由按證公司於今年5月推出，並以免壓測作招徠，惟市場反應未見吸引。
按證公司又表示，有關計劃的申請期將延長一年，至2021年10月30日，並由今日（2日）起接受申請，而最後的提款日期則為2021年12月31日，每宗住宅按揭貸款上限為1000萬元，定息期完結後，借款人可繼續選擇定息按揭或浮息按揭計劃。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，按證公司因應市場低息環境持續，主動調整定息按揭的利率，而計劃仍毋須借款人符合加息壓力測試，只須通過供款與入息比率要求，讓部份按揭客戶多一種選擇，相信計劃有一定吸引力。若以今日（2日）1個月HIBOR為0.32厘，及新造按揭息率為H+1.5厘計算，實際按息為1.82厘，較10年期的1.99厘略高17點子；若與現時新造P按或H按封頂息率為2.5厘比較，則節省51點子。
他又認為，定息按揭計劃能有助供款人於未來10至20年內鎖定低息環境，減低利率波動風險，並可讓供款人有更好的財務預算及較佳保障，仍然值得考慮，料未來將陸續有更多銀行接受及借款人申請定息按揭。
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