零售協會：23%會員料於12月起陸續裁員
文章日期：2020年11月2日 18:52
香港9月零售銷售按年下跌12.9%，略遜市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，首9個月累計已跌28.7%，由於去年下半年受社會運動影響，基數較低，相信第四季表現會好過28.7%的跌幅，如未有爆發疫情全年跌幅亦會相若或略為收窄。
她又指，「保就業」計劃將於本月完結，預計零售商會陸續裁員，根據協會的調查，有23%受訪會員表示將於12月起裁員，幅度介乎輕微至15%。是次調查涉及20多個零售品牌，共有2800間分店及48000名員工，即最多或裁減約1600名員工。
展望10月，謝邱安儀預計，將承接9月表現，由於去年基數較低，令跌幅稍為穩定。雖然限聚令有所放寬，市面人流增加，但購物意欲依然疲弱「旺丁不旺財」，未對零售業生意有很顯著幫助。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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