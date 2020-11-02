香港9月零售銷售按年下跌12.9%，略遜市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，首9個月累計已跌28.7%，由於去年下半年受社會運動影響，基數較低，相信第四季表現會好過28.7%的跌幅，如未有爆發疫情全年跌幅亦會相若或略為收窄。

她又指，「保就業」計劃將於本月完結，預計零售商會陸續裁員，根據協會的調查，有23%受訪會員表示將於12月起裁員，幅度介乎輕微至15%。是次調查涉及20多個零售品牌，共有2800間分店及48000名員工，即最多或裁減約1600名員工。

展望10月，謝邱安儀預計，將承接9月表現，由於去年基數較低，令跌幅稍為穩定。雖然限聚令有所放寬，市面人流增加，但購物意欲依然疲弱「旺丁不旺財」，未對零售業生意有很顯著幫助。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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