「藥明系」第三間上市公司、未賺錢生科股藥明巨諾（2126）明日將掛牌，現正進行暗盤交易。雖然一手難求，但暗盤現時僅錄得微升，截至下午5時半，升約1.3%。於耀才暗盤，藥明巨諾暫報24.1元，升1.3%。每手500股，每手帳賺150元。盤中暫成交1553萬元。於富途暗盤，藥明巨諾表現略好，但也僅升3.6%，暫報24.7元。每手帳面賺450元。盤中暫成交3541萬元。

藥明巨諾今日公布配售結果，上限定價23.8元，共獲約26萬人認購。公開發售超購448倍，國際配售超購27.5倍。一手中籤率低至5%，80手才穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾6000名，其中有56名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛約1.16億元，若借孖展認購，料將賺價蝕息。

藥明巨諾由藥明康德（2359）及美國生科公司Juno Therapeutics聯合創辦，公司前期投資者包括淡馬錫，基石投資者則有高瓴資本，但仍未能炒高股價。不過，藥明康德於2018年掛牌時，同樣未見爆升，首日更一度跌穿招股價，最終平收。但上市至今，該股已累計升85%。藥明康德今日升2%，報126元。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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