騰訊賴智明：傳統銀行尋求FinTech伙伴合作趨增
文章日期：2020年11月2日 16:57
騰訊集團（0700）副總裁、富融銀行（Fusion Bank）董事長賴智明在金融科技周上指，新冠病毒增加市民對餐飲外送的需求，帶動B2B及B2C的交易數量上升。同時，因應政府呼籲市民避免接觸金錢，的士、濕貨市場亦陸續接受電子支付，他認為傳統銀行對尋求金融科技合作伙伴的需求有增長的趨勢。
賴智明又指，騰訊旗下微信支付（WeChat Pay）的每月活躍用戶達8億人，反映電子支付的交易量龐大。至於正在試業的虛擬銀行富融，賴智明表示，該行提供儲蓄、定期存款、本地轉賬與支付，以及外滙買賣服務。汲取騰訊旗下微眾銀行（WeBank）的經驗，在市場上有領先地位，而本港金融科技發展速度快，與港交所（0388）及工行（1398）是長期合作夥伴。
另外，賴智明指，騰訊一直發展手機錢包，此前亦曾提交兩份提案，將繼續幫助香港發展金融科技，將大灣區打造成為世界級金融科技創新高地，並以此引領大灣區建設。
記者：蔡穎霖
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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