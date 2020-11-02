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富力10月權益合約銷售按年升14%

文章日期：2020年11月2日 17:01
富力10月權益合約銷售按年升14%

內房股陸續公布十月合約銷售數據，富力（2777）10月份的權益合約銷售額為160.5億元人民幣（下同），較2019年10月份的140.8億元，按月升15%，按年則升14%。

富力累計首十個月的總權益合約銷售金額約1,026.8億元，較去年同期的1066.4億元，微跌3.7%。

景瑞控股（1862）方面，10月份合約銷售額為32.42億元，較2019年10月份的21.75億元，按年升49.1%﹔首十個月的累計合約銷售額為188.8億元，較2019年首十個月的累計合約銷售額175.3億元，按年升7.7%。

奧園（3883）公布，10月份合約銷售額151.6億元，按年升51%，首十個月累計合約銷售額為985.1億元，按年升11%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費  

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名:  https://link.mingpao.com/65681.htm

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