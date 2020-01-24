港股全日收升352點 吉利最強升逾13.5% 建行貢獻最多

受內地A股表現靠穩，港股午後升幅擴大，升穿20天線(24392點)。

恒指曾高見24486點，最多升378點，恒指收市升352點或1.46%，報24460點，成交金額1161億元，較上日減少23.42%；國指升176點或1.81%，報9936點。恒生科技指數收報7585點，升0.68%。

藍籌35隻升，14隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升13.57%，收報18.08元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.3%，收報5.95元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升3.55%，收報5.54元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；新地（0016）跌1.51%，收報97.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

油價急跌，中海油（0883）跌0.14%，收報7.03元；惟中石化（0386）升2.66%，收報3.09元；中石油（0857）升1.38%，收報2.2元。

本周四(5日)阿里巴巴（9988）公布業績。明日則有聯想（0992）。阿里巴巴收報297.8元，升1.57%；聯想收報4.93元，升1.65%。

破頂股包括呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.46元，收報14.36元，升8.46%；紫金礦業（2899）創52周高，見6.07元，收報6.05元，升7.84%；嘉里物流（0636）創上市新高，見16.46元，收報15.66元，跌3.09%；中遠海控（1919）創52周高，見5.2元，收報4.85元，跌2.02%；比亞迪股份（1211）創上市新高，高收173.7元，升12.72%。

萬國數據（9698）上市，全日收報83元，較招股定價80.88元高出2.62%。

匯控（0005）擬在法國除牌。匯控升2.18%，收報32.8元。

華為擬在滬建晶片廠以應付美國制裁。舜宇（2382）升2.03%，收報130.8元。

恒大（3333）再賣資產「救亡」，150億售廣匯。恒大收報15.56元，升1.04%；廣匯寶信（1293）全日收報0.91元，跌5.21%。

高銀（0530）清盤呈請延至11月23日再辯論。另外，接管人亦發新聞稿更正高銀公告之內容，稱高銀的公告試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象，這一點並不正確。全日收報0.54元，跌5.26%。

澳門10月賭收72.7億 按月彈2.3倍。濠賭股普遍向上，金沙中國（1928）升1.66%，收報27.6元；銀娛（0027）升3.03%，收報52.65元；新濠國際發展（0200）收報13.1元，升4.3%；澳博控股（0880）收報8.25元，升2.74%；永利澳門（1128）收報10.88元，升1.68%。

香港電視（1137）公布人事變動，王維基調任為集團行政總裁。香港電視收報11.88元，升2.43%。

中行（3988）第三季少賺1.6%至448億元人幣。中行收報2.53元，升3.27%。

工行（1398）第三季少賺4.65% 至799億元人幣。收報4.53元，升3.9%。

思捷（0330）歐洲附屬重組計劃獲通過 將重新合併報表。全日收報0.84元，升5%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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