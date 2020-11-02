香港零售數據連跌20個月。政府統計處公布，9月零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌12.9%至261億元，差過市場預期下跌12.3%。首9個月計，零售業總銷貨價值按年下跌28.7%。扣除其間價格變動後，9月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌13.4%，首9個月總銷貨數量臨時估計較按年跌30%。

按零售商類別計，9月食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌11.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌25.7%；藥物及化妝品下跌45.5%；服裝下跌20.6%；電器及其他未分類耐用消費品按年跌38.7%。

部分類別由跌轉升，而民生類產品亦保持升勢。9月超級市場貨品的銷貨價值按年升3.8%；百貨公司升5.5%；傢具及固定裝置升8.4%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升12.2%；新鮮蔬果升17.2%；汽車及汽車零件升17.1%。

政府發言人表示，9月零售銷售按年跌幅仍顯著，不過比較基數未如八月般低，零售業表現隨着本地第三波疫情減退，已較8月時有所改善。展望未來，由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍受壓，零售業經營環境短期內仍充滿挑戰。不過本地疫情維持穩定，以及社交距離措施近期有所放寬，本地消費情緒可望進一步好轉。政府會密切留意相關發展。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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