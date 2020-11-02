王維基：今月推數據共享庫冀促進創新
文章日期：2020年11月2日 16:31
HKTVmall母公司香港電視（1137）副主席兼集團行政總裁王維基今日在金融科技周指出，本月稍後時間將會推出數據共享庫「Open Data Bank」，公開消費者數據予全港，希望可促進創新。
他又指，HKTVmall作為線上業主，至今已有多於150萬名活躍會員、約4000間零售商，與銀行同樣是「中間人」角色。HKTVmall與花旗銀行合作，通過開放應用程式介面（API）的儲分活動，客人消費時可立即知道賺取多少積分，再兌換成現金。
王維基笑言，花旗是他的「Lucky maker（幸運兒），雙方是長期合作伙伴，以開放API合作為例，雙方只需88日就完成。香港花旗銀行總經理林智剛指出，該行於2017年開始數碼轉型，開放API令銀行更容易與伙伴連結，例如與HKTVmall合作，亦令銀行有更多曝光。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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