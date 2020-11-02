房委會：容許「還息不還本安排」限時措施延長6個月
文章日期：2020年11月2日 15:29
房委會公布，根據現行限時措施，參與提供資助出售單位計劃按揭的銀行及財務機構（參與財務機構）可向資助出售單位的按揭人提供延期償還本金的按揭貸款安排（「還息不還本安排」），香港房屋委員會（房委會）將限時措施延長六個月，「還息不還本安排」的延期償還本金期可最遲於2021年6月30日開始。
今年4月房委會向參與財務機構發出信件，同意有關機構可以向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」安排，延期償還本金最多12個月，而按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月。延期償還本金期可最遲於2020年12月31日開始。房委會今日向參與財務機構發出信件，確認並同意現有的限時安排可延長6個月。
房委會發言人表示，若干參與財務機構早前透過香港銀行公會，要求房委會將現有的限時安排延長6個月至2021年6月30日，以幫助有短期周轉問題的資助出售單位按揭人渡過2019冠狀病毒病疫情下困境。考慮到疫情持續影響香港經濟，為緩解資助出售單位業主的現金流轉問題及降低拖欠按揭還款的機會，房委會確認及同意將現有的限時安排延長。
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講者：
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《明報》投資版副主編 劉思明先生
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時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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