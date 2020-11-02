財庫局：將就虛擬資產服務提供者強制發牌作公眾諮詢
文章日期：2020年11月2日 15:05
財庫局局長許正宇於金融科技周表示，針對金融科技發展的痛點和需求，局方擬推出涉及財政誘因和監管優化的兩項全新政策措施。其中一項是考慮強制發牌監管虛擬資產服務提供者。
許正宇指，新發牌制度會全面監管證券型及非證券型代幣（Virtual assets with or without securities features）交易服務，所有虛擬資產交易平台須從證監會取牌，政府稍後會就發牌制度的建議進行公眾諮詢。許正宇認為，這可平衡虛擬資產市場監管與發展，為投資者提供更佳保障，有助吸引高質素的虛擬資產交易商落戶香港，讓這新資產類別進一步豐富香港綜合型國際金融中心。
另外，財庫局亦正研究推出「拍住上」計劃，鼓勵傳統金融機構伙同初創企業進行概念驗證測試（Proof-of-Concept）。這將是政府首次為金融科技概念驗證測試推出的專門資助計劃，並將委託數碼港負責計劃的執行工作。
許正宇表示，財庫局已就以上兩項全新政策措施構思了一段時間，原本是由行政長官在《施政報告》中公布。
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