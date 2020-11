next

財庫局局長許正宇於金融科技周表示,針對金融科技發展的痛點和需求,局方擬推出涉及財政誘因和監管優化的兩項全新政策措施。其中一項是考慮強制發牌監管虛擬資產服務提供者。

許正宇指,新發牌制度會全面監管證券型及非證券型代幣(Virtual assets with or without securities features)交易服務,所有虛擬資產交易平台須從證監會取牌,政府稍後會就發牌制度的建議進行公眾諮詢。許正宇認為,這可平衡虛擬資產市場監管與發展,為投資者提供更佳保障,有助吸引高質素的虛擬資產交易商落戶香港,讓這新資產類別進一步豐富香港綜合型國際金融中心。

另外,財庫局亦正研究推出「拍住上」計劃,鼓勵傳統金融機構伙同初創企業進行概念驗證測試(Proof-of-Concept)。這將是政府首次為金融科技概念驗證測試推出的專門資助計劃,並將委託數碼港負責計劃的執行工作。

許正宇表示,財庫局已就以上兩項全新政策措施構思了一段時間,原本是由行政長官在《施政報告》中公布。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者:

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期:11月6日 (星期五)

時間:下午6:00-7:00 (HKT)

費用:免費

截止日期:2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式:以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

財庫局推介企業拯救草案 設45日「暫止期」議員質疑勞工權益

金管局今日公布監管科技白皮書

【有片:選股王】中航信升穿50天線 吸納博中線突破阻力

金管局余偉文:料第四季外匯基金表現不明朗性高

港交所:螞蟻上市日可沽空 推出期貨、期權、衍生權證

恒大售149億元非核心資產 券商料明年淨負債降至98%

恒指升210點 受制20天線 比亞迪、中遠海控再破頂 萬國數據升2.7%

易綱:數碼人民幣只是起步階段

金管局將推出商業數據交流

陳茂波:疫情令金融科技成主流

吉利曾升11% 電動車廠擬生產高性能車

滬指半日收跌1點 深證指升132點

雲頂新耀曾漲逾3.7% 治療乳癌藥獲臨床試驗申請

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 見8月後新低