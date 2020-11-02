外國就瀕臨清盤的企業設有「破產保護制度」，本港曾兩度嘗試引入類似條例，但均不獲通過。破產潮席卷全球，財庫局擬再推法案，今日則提出立法建議。惟在會議上，多名議員均對其提供的勞工權益保障、無抵押債權人權益保障存疑。條例初步似仍受阻，但財庫局表示，希望可在本屆立法會任期內通過。

財庫局局長許正宇今日於會上介紹草案內容。當局建議允許進入「企業拯救程序」的公司，有45日的「暫止期」，根據情況，可延長至6個月或更長。期內針對公司的民事訴訟不可再進行。與美國破產法第11章不同，期內企業須委任會計師或律師，作為「臨時監管人」。

陸頌雄明言，工聯會難以支持條例，因「暫止期」延後破產日期，不利於僱員申請破欠基金。此外民主黨鄺俊宇、勞工界議員潘兆平，亦認為期內如何處置僱員仍存在問題。對此財庫局則解釋，進入企業拯救程序時，企業須分「三階段」向僱員支付拖欠款項，其中欠薪為首階段償付，其後支付其他索償如代通知金等。此外，「暫止期」開始後，企業仍須按僱傭合約支付僱員應得款項。

草案亦訂明，企業拯救須獲得主要有抵押債權人支持，才可進入程序。有議員質詢，部分中小企債主屬無抵押債權人，其角色似乎被弱化。財庫局回覆指，無抵押債權人可參與債權人會議，當局亦表示，希望可尋求各類債權人平衡。

此外，保險界陳健波、商界林健峰則認為，若要聘請外部專業人士管理公司，或需要收取一大筆費用，令公司財政情況雪上加霜，且外部人士未必能短期內扭轉公司局勢。財庫局回覆指，對「臨時監管人」收費不設上限，但公司若認為收費不合理，可訴諸法庭判決。

財庫局副秘書長許澤森回應質詢時亦承認，若草案可獲通過成法，將會主要是拯救大規模企業。但他指出，正積極與會計界、法律界溝通，希望落實條例後，能向中小企提供一定專業援助。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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