金管局副總裁阮國恒中午在金融科技周透露，今日稍後時間，局方將公布監管科技（RegTech）白皮書，就五大範疇提出多項建議。

阮國恒指，白皮書涉及三個主要部分，首先是要了解現時監管科技的環境，其次是分析現有與監管科技相關的場景，最後是未來就監管科技有何切實可行的應用方式；當中涉及五個主要的領域，包括監管科技新發展、探討現有做法及採納監管科技的挑戰、建立執行框架、就廣泛採納監管科技提出建議以及為金管局制定推廣路線圖。

阮國恒認為，監管科技聚焦於協助金融機構應對監管及合規的技術，在銀行層面上有助提升風險管理、減低成本並吸引客戶；對客戶而言則有助改善用戶體驗並帶動金融普及，而對監管機構來說，監管科技可令風險管理及合規等更加有效，同時亦可減少金融系統風險。

阮國恒又稱，香港發展監管科技有多個目標，包括在2025年前成為監管科技的全球領導者，並期望香港銀行業可廣泛使用監管科技，及讓香港成為監管科技解決方案和人才的培養基地。他表示，期望明年下半年設立監管科技人才中心，及推出監管科技相關的指數等。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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