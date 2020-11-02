金管局今日公布監管科技白皮書
文章日期：2020年11月2日 13:09
金管局副總裁阮國恒中午在金融科技周透露，今日稍後時間，局方將公布監管科技（RegTech）白皮書，就五大範疇提出多項建議。
阮國恒指，白皮書涉及三個主要部分，首先是要了解現時監管科技的環境，其次是分析現有與監管科技相關的場景，最後是未來就監管科技有何切實可行的應用方式；當中涉及五個主要的領域，包括監管科技新發展、探討現有做法及採納監管科技的挑戰、建立執行框架、就廣泛採納監管科技提出建議以及為金管局制定推廣路線圖。
阮國恒認為，監管科技聚焦於協助金融機構應對監管及合規的技術，在銀行層面上有助提升風險管理、減低成本並吸引客戶；對客戶而言則有助改善用戶體驗並帶動金融普及，而對監管機構來說，監管科技可令風險管理及合規等更加有效，同時亦可減少金融系統風險。
阮國恒又稱，香港發展監管科技有多個目標，包括在2025年前成為監管科技的全球領導者，並期望香港銀行業可廣泛使用監管科技，及讓香港成為監管科技解決方案和人才的培養基地。他表示，期望明年下半年設立監管科技人才中心，及推出監管科技相關的指數等。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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