恒指高開167點後向上，最多升276點，高見24384點回順，半日收報24318點，升210點或0.88%；國指升1.11%。大市成交607億元。

科技股變得不大，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）靠穩或升不足1%。汽車股做好，吉利（0175）升一成；比亞迪股份（1211）升6%。內銀反彈，建行（0939）、工行（1398）升3%、4%。大型藍籌中移（0941）、匯控（0005）升2%、3%。另金屬礦石、服飾、濠賭股做好。不過，醫藥股有沽壓，石藥（1093）跌3%，個別新能源亦有回吐，信義光能（0968）跌3%。

中航信（0696）今早進一步上升，升穿20天線及50天線，可以留意。內地10月份非制造業商務活動指數升至年內高點，其中服務業保持穩中有升的復蘇趨勢，特別是10月在國慶、中秋雙節帶動下，居民出外意願增強，消費需求加快釋放，帶動鐵路運輸、航空運輸、住宿餐飲、文化體育娛樂等活動。尤此可見，內地要擴大內需促進「雙循環」，將會加大旅遊業發展，中航信可以受惠。

花旗認為中航信現價已很大程度反映了疫情的影響，由於內地航空恢復較快，調高該公司今後3年盈利預測，目標價升至19.5元。走勢上，中航信短線上望9月延伸下降軌約17元料有阻力，可待靠近50天線吸納，博中線突破阻力，低收近日低位約15.7元先行離場。

劉思明

投資版副主編

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm